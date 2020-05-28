Лукашенко сказал, что Словакия «воевала против нацизма»

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Президент Беларуси поддержал посла Словакии Йозефа Мигаша, который посетил военный парад в Минске 9 мая и удивился критикой его поступка со стороны властей этой страны, ведь «мы же свои люди, мы же вместе воевали против нацизма».

По информации посольства Словакии, Мигаш подал в отставку 12 мая.

Об этом Лукашенко заявил во Дворце Независимости, принимая сербского посла Велько Ковачевича, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Он вырос в семье патриота, отец боролся с нацизмом, партизаном, насколько я знаю, был. Он выступал, говорил об этом откровенно. Ну как можно этому человеку предъявлять претензии? За такие вещи наказывать человека — это неприемлемо, тем более Словакии. Ну мы же свои люди, мы воевали вместе против нацизма», — сказал Лукашенко.

Словакия была союзником Германии в годы Второй мировой войны, в том числе словацкие солдаты участвовали в операциях против партизан в Беларуси.

Александр Лукашенко по одному из своих высших образований, напомним, является историком.
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Тэги: Беларусь-Словакия Беларусь-Сербия Персона: Велько Ковачевич Йозеф Мигаш Александр Лукашенко

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