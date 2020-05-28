Совмин предлагает либерализировать процедуру получения гражданства

Совет министров внес в Палату представителей законопроект, который предполагает либерализацию процедуры получения гражданства Беларуси, а также механизм его лишения, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

По словам Бегуна, проект закона «содержит целый ряд новелл, связанных с определенной либерализацией процедуры приобретения белорусского гражданства, введением новой процедуры восстановления гражданства для лиц, которые ранее были гражданами Беларуси, но до 2001 года приобрели иностранное гражданство и автоматически утратили белорусское».

«Также в законопроекте определяется целый спектр упрощений процедуры приема в гражданство в отношении лиц, которые представляют интерес для Беларуси, — сказал представитель МВД. — Так, иностранные студенты, которые окончили белорусские вузы и после этого остались работать на территории Беларуси, в течение трех лет смогут в упрощенном порядке получить гражданство. Иностранные граждане, которые состоят в браке с гражданами Беларуси или имеют с ними совместного ребенка, также могут получить белорусское гражданство в упрощенном порядке».

Проект закона, сказал Бегун, также предусматривает процедуру приобретения гражданства «по так называемому принципу почвы, когда ребенок от иностранцев, которые постоянно проживают на территории Беларуси, может получить гражданство Беларуси в упрощенном порядке, пройдя определенные процедурные моменты».

«Также вводится определенная процедура, связанная с лишением гражданства Беларуси тех лиц, которые приобрели это гражданство, но допустили грубое нарушение законодательства, а также причинили вред национальной безопасности и национальным интересам Беларуси, которые установлены вступившими в силу судебными решениями, — сообщил представитель МВД. — Это, например, терроризм, экстремизм, различные преступления, которые признаются мировым сообществом в качестве подобных преступлений. Раньше такого не было. Мы изучили опыт других государств, которые также до этого прошли процедуру либерализации своего национального законодательства о гражданстве, но в последующем ввели отдельные институты, связанные с лишением гражданства за такие преступления».

«Государство серьезным образом идет на либерализацию процедуры предоставления гражданства. И фактически лицо, которое приобретает гражданство Беларуси, дает соответствующие обязательства — уважать Конституцию, соблюдать законодательство. Мы посчитали (и если законодатель нас поддержит, то эта норма пройдет), что лицо также должно нести ответственность за нарушение этого обязательства», — пояснил Бегун необходимость введения этой нормы.

На основании указа президента или положений международных договоров белорусское гражданство по упрощенной процедуре ежегодно получают более 3 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.