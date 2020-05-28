В Беларуси выявили 902 новых случая коронавируса

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На 28 мая в нашей стране провели 499 249 тестов, из которых 39 858 дали положительный результат.

По данным Минздрава, за весь период на территории Беларуси умерли 219 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией». Выздоровели и выписаны 16 660 пациентов.

В мире коронавирусом заболели более 5,7 млн человек, скончались — свыше 355 тыс. Наибольшее количество инфицированных выявлено в США (почти 1,7 млн), Бразилии (свыше 411 тыс.) и России (более 379 тыс.).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Минздрав

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