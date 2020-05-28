Лукашенко продлил трудовым мигрантам срок действия спецразрешений на работу

Иностранным работникам, занятым у белорусских нанимателей, на три месяца продлевается срок действия спецразрешений на трудовую деятельность в Беларуси, истекающий в период с 30 апреля по 31 июля.

«Например, если срок действия специального разрешения истекает 1 июня, то он автоматически продлевается до 1 сентября, — сказала агентству «Минск-Новости» временно исполняющий обязанности начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Инна Студеничник. — В период сложной эпидемической обстановки предлагаемые меры позволят сократить количество посещений государственных организаций для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования, отложить на три месяца финансовые расходы».

Указ не препятствует гражданам и юрлицам обращаться в УГиМ за осуществлением необходимых процедур и получением разрешений и справок в установленном порядке

За январь-март в Минске иностранным специалистам было оформлено 2612 специальных разрешений на занятия трудовой деятельностью в Беларуси (за такой же период 2019 года — 1804).