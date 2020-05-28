Чиновники потребовали от предприятий перевести счета в госбанки

Предприятия с долей государства получают от вышестоящих отраслевых органов управления распоряжения перевести счета, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк».

Представители бизнеса начали обращаться в Белорусский союз предпринимателей и нанимателей с вопросами о правомерности подобных предписаний, сообщили на сайте объединения.

В частности, в БСПН имеется копия распоряжения председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной от 25.05.2020 №5-23/3378, в котором та, ссылаясь на поручение правительства, требует от подведомственных предприятий не позднее 8 июня отчитаться о переносе счетов. Контроль за выполнением поручения возложен на представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.

По информации БСПН, аналогичные письма получили не только предприятия легкой промышленности, но и других отраслей, где отправителями также выступили министерства и ведомства. В бизнес-союзе делают вывод, что, вероятно, новое требование массово затронет предприятия с долей государства.

«Возмущает само содержание данного письма о принуждении коммерческих организаций, которые вправе самостоятельно решать вопросы осуществления хозяйственной деятельности. Считаем, что данные действия грубо нарушают статью 13 Конституции Республики Беларусь о равенстве всех форм собственности. И главное: чем такое отношение заслужили коммерческие банки, которые исправно платили налоги, занимались обслуживанием субъектов хозяйствования, оказывали спонсорскую помощь и прочее? Чем они не угодили нашим органам власти?» — сказала директор БСПН Жанна Тарасевич.