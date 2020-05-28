Рубль продолжает пике. Уже третий день подряд

Предпоследние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередным укреплением всех основных иностранных валют.

Падение белорусского рубля к американской, европейской и российской валютам происходит третий день подряд.

В четверг, 28 мая, они завершили свои сессии на следующих рубежах: