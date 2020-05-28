Рубль продолжает пике. Уже третий день подряд

/ Экономика
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Предпоследние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередным укреплением всех основных иностранных валют.

Падение белорусского рубля к американской, европейской и российской валютам происходит третий день подряд.

В четверг, 28 мая, они завершили свои сессии на следующих рубежах:

  • евро — 2,6564 белорусского рубля (+0,0139 пункта);
  • доллар — 2,4137 белорусского рубля (+0,0047 пункта);
  • российский рубль — 3,3965 белорусского рубля за 100 российских (+0,003 пункта).
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Тэги: валюта

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