Депутат: любой человек может подойти ко мне, ткнуть в нос телефон, и я не могу ни ударить по рукам, ни уйти

Депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько предложил коллегам «навести порядок» в законодательстве с тем, чтобы защитить право граждан на свои высказывания и изображения.

На заседании возглавляемой им постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, которое прошло в присутствии журналистов, он рассказал, что к нему обратился один из депутатов Палаты представителей

«Он попросил посмотреть, в каких законопроектах могут содержаться нормы, отвечающие на эти вопросы. Речь идет о праве человека на его слова, его внешность, изображение или его цитирование. Условно говоря, любой человек может подойти ко мне на улице, ткнуть мне в нос телефон, магнитофон, микрофон, фотоаппарат, и я не могу ни ударить по рукам, ни уйти, я не могу никак ускользнуть. Хотя это мое лицо, это я, и мое право на меня есть, на мой аватар, на мой образ».

«Во многих странах это прописано, что без разрешения никто не имеет права снимать человека, тем более находящегося при исполнении служебных обязанностей. Скажем так, в МВД или что-то еще там. Да даже просто человека! С какой стати можно подойти к человеку и снимать? Это хамство как минимум. Но у нас это нигде не прописано», — заявил Давыдько.

Депутат также привел пример ситуации, когда человек дает интервью какому-нибудь СМИ. Права на итоговый материал, сказал он, «принадлежат журналисту и газете, и в том числе человеку, который давал интервью».

«Другое средство массовой информации запросто берет всю эту статью, по существующему законодательству только ссылаясь, где оно взяло ее, — продолжил мысль глава профильной комиссии. — И имеет право не просто публиковать, но и выдергивать фразы, по-своему их переворачивать, выхватывать из контекста любые предложения и интерпретировать. Я не считаю это правильным, хотя по закону у нас это разрешается. Это закон «Об авторском и смежных правах», возможно, и какие-то другие законы».

«Я просто прошу вас, уважаемые члены комиссии, посмотреть, если понятно, о чем я говорю, в каких законопроектах мы можем обнаружить место, чтобы попытаться навести порядок в этой области. Потому что мне кажется, что здесь права человека на его собственные выражения, на его слова, образ немножко нарушаются», — отметил Давыдько.