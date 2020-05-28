В Украине назвали главных толстосумов страны: экс-президент Порошенко — третий

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В Украине назвали самых богатых людей страны. Активы сотни толстосумов превышают 31 млрд долларов.

Украинская версия Forbes впервые с 2016 года опубликовала рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины.

Топ-10 выглядит так:

  1. Ринат Ахметов — $2,8 млрд;
  2. Виктор Пинчук — $1,4 млрд;
  3. Петр Порошенко — $1,4 млрд;
  4. Александр и Галина Герега — 1,3 млрд;
  5. Геннадий Боголюбов — $1,2 млрд;
  6. Юрий Косюк — $1,1 млрд;
  7. Константин Жеваго — $1,1 млрд;
  8. Игорь Коломойский — $1 млрд;
  9. Вадим Новинский — $810 млн;
  10. Александр Ярославский — $725 млн.
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Тэги: Украина Персона: Ринат Ахметов Виктор Пинчук Петр Порошенко Александр Герега Галина Герега Геннадий Боголюбов Юрий Косюк Константин Жеваго Игорь Коломойский Вадим Новинский Александр Ярославский

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