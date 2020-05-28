В Украине назвали главных толстосумов страны: экс-президент Порошенко — третий
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В Украине назвали самых богатых людей страны. Активы сотни толстосумов превышают 31 млрд долларов.
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Топ-10 выглядит так:
- Ринат Ахметов — $2,8 млрд;
- Виктор Пинчук — $1,4 млрд;
- Петр Порошенко — $1,4 млрд;
- Александр и Галина Герега — 1,3 млрд;
- Геннадий Боголюбов — $1,2 млрд;
- Юрий Косюк — $1,1 млрд;
- Константин Жеваго — $1,1 млрд;
- Игорь Коломойский — $1 млрд;
- Вадим Новинский — $810 млн;
- Александр Ярославский — $725 млн.