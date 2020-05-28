Переполох в Уручье: спасатели разворачивали куб жизни

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Экстренные службы Первомайского района столицы были сегодня «подняты на уши».

Фото МЧС

Инцидент, из-за которого спасатели, милиция и скорая были подняты по тревоге, произошел на улице Шугаева (Уручье).

Позвонившие в дежурную часть МЧС сообщили, что на крыше многоэтажки находится мужчина.

Пока правоохранители и медики разговаривали с ним, работники МЧС развернули куб жизни.

Почти часовые переговоры завершились тем, что мужчина самостоятельно спустился вниз, сообщили в МЧС.
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Тэги: МЧС Город: Минск

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