Переполох в Уручье: спасатели разворачивали куб жизни

Экстренные службы Первомайского района столицы были сегодня «подняты на уши».

Фото МЧС

Инцидент, из-за которого спасатели, милиция и скорая были подняты по тревоге, произошел на улице Шугаева (Уручье).

Позвонившие в дежурную часть МЧС сообщили, что на крыше многоэтажки находится мужчина.

Пока правоохранители и медики разговаривали с ним, работники МЧС развернули куб жизни.

Почти часовые переговоры завершились тем, что мужчина самостоятельно спустился вниз, сообщили в МЧС.