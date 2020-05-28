Республиканская конфедерация предпринимательства: хотим видеть наши предложения в программах кандидатов

Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) выступает против идеи бойкота президентских выборов, заявил глава ее высшего координационного совета Владимир Карягин.

Фото со страницы Владимира Карягина в соцсети

«РКП никак не приемлет идею бойкота выборов. Некоторые мыслители предлагают бойкот, пусть никто на выборы не придет, этим чего-то кому-то докажем. Этим мы только теряем имидж нашей страны, породим конфликт нового уровня», — подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга 28 мая.

Он отметил активность на первом этапе выдвижения. «В стране у нас 26 лет один президент работает, много сделано в стране, в экономике, но, мы видим, многое еще не сделано. Конечно, должна быть ротация, сменяемость всех властей, всех руководителей», — считает Карягин.

При этом он заявил, что конфедерация не занимается политикой. «Каждый здесь может иметь свое мнение, пристрастие. Мы не можем поддерживать только того или иного кандидата, у нас взят принцип «равноприближенности» ко всем кандидатам — и к действующему президенту, и к Цепкало, и к Бабарико, и к другим активнейшим людям, среди которых много предпринимателей», — отметил глава конфедерации.

По его словам, члены организации сторонники того, чтобы получить возможность обсуждать программы всех кандидатов.

«Мы хотим видеть и наши предложения в этих программах, у нас есть Национальная платформа бизнеса Беларуси. За 12 лет мы наработали более тысячи предложений, половина из которых еще не реализована. Нужны изменения в налоговой системе, привязка всего населения к доходной части экономики», — считает Карягин.

Он заверил, что каждому кандидату РКП может предоставить консультации по проблемам в области предпринимательства. «Мы бы хотели, чтобы разговор в предвыборной кампании шел профессионально о судьбе страны, ее независимости, суверенитете, экономическом потенциале, конкурентоспособности, имидже в мире», — сказал председатель совета.

«Берите наши предложения и докажите нам, предпринимателям, владельцам бизнеса, которых сегодня 400 тысяч, с членами наших семей — более 1,5 млн, если взять старшее поколение — более трех миллионов, что вы можете быть нашим президентом на дальнейший период», — призвал Карягин.

По его мнению, кандидат должен доказать, что готов вести страну вперед к средней заработной плате в 3.000—5.000 евро, к внедрению новаций, защите собственности, капитализации, увеличению ВВП.