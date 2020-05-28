Республиканская конфедерация предпринимательства: хотим видеть наши предложения в программах кандидатов
Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) выступает против идеи бойкота президентских выборов, заявил глава ее высшего координационного совета Владимир Карягин.
«РКП никак не приемлет идею бойкота выборов. Некоторые мыслители предлагают бойкот, пусть никто на выборы не придет, этим чего-то кому-то докажем. Этим мы только теряем имидж нашей страны, породим конфликт нового уровня», — подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга 28 мая.
Он отметил активность на первом этапе выдвижения. «В стране у нас 26 лет один президент работает, много сделано в стране, в экономике, но, мы видим, многое еще не сделано. Конечно, должна быть ротация, сменяемость всех властей, всех руководителей», — считает Карягин.
При этом он заявил, что конфедерация не занимается политикой. «Каждый здесь может иметь свое мнение, пристрастие. Мы не можем поддерживать только того или иного кандидата, у нас взят принцип «равноприближенности» ко всем кандидатам — и к действующему президенту, и к Цепкало, и к Бабарико, и к другим активнейшим людям, среди которых много предпринимателей», — отметил глава конфедерации.
По его словам, члены организации сторонники того, чтобы получить возможность обсуждать программы всех кандидатов.
«Мы хотим видеть и наши предложения в этих программах, у нас есть Национальная платформа бизнеса Беларуси. За 12 лет мы наработали более тысячи предложений, половина из которых еще не реализована. Нужны изменения в налоговой системе, привязка всего населения к доходной части экономики», — считает Карягин.
Он заверил, что каждому кандидату РКП может предоставить консультации по проблемам в области предпринимательства. «Мы бы хотели, чтобы разговор в предвыборной кампании шел профессионально о судьбе страны, ее независимости, суверенитете, экономическом потенциале, конкурентоспособности, имидже в мире», — сказал председатель совета.
«Берите наши предложения и докажите нам, предпринимателям, владельцам бизнеса, которых сегодня 400 тысяч, с членами наших семей — более 1,5 млн, если взять старшее поколение — более трех миллионов, что вы можете быть нашим президентом на дальнейший период», — призвал Карягин.
По его мнению, кандидат должен доказать, что готов вести страну вперед к средней заработной плате в 3.000—5.000 евро, к внедрению новаций, защите собственности, капитализации, увеличению ВВП.