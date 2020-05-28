Минск рассчитывает до лета получить от ЕС уведомление об одобрении визового соглашения

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Белорусский МИД рассчитывает до конца мая получить уведомление об одобрении Советом ЕС соглашений об упрощении выдачи виз и реадмиссии, что позволило бы ввести в силу оба документа 1 июля.

Как заявил замминистра иностранных дел Олег Кравченко по итогам телефонного разговора с замгенсекретаря — политическим директором Европейской службы внешних действий Энрике Мора, были «обсуждены перспективы проведения совместных мероприятий как по линии Беларусь — ЕС, так и в рамках Восточного партнерства».

Соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии Совет ЕС одобрил 27 мая. Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после официального уведомления об одобрении.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС визовое соглашение Персона: Олег Кравченко Энрике Мора

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