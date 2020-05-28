Задержан водитель: 2,53 промилле, 160 км/ч, сбил офицера — возбуждено дело

В отношении 36-летнего жителя Кричева открыто уголовное производство.

Причиной, приведшей к статье стало пьянство и нарушения Правил дорожного движения.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, «пьяный водитель попытался скрыться от ГАИ и сбил офицера».

Так, по ее словам, 23 мая, милиция, получив сигнал о пьяном за рулем, выехала на перехват.

Предполагаемый нарушитель был обнаружен на окраинге Чауссов. Все сигналы экипажей ДПС водитель проигнорировал и попытался скрыться.

Во время погони сотрудники дорожной милиции фиксировали скорость убегающего авто «до 160 км/ч», отмечает Чемоданова.

На одном из участков дорог «правонарушитель не смог обогнать внедорожник с прицепом и вынужденно остановился».

«Сотрудники ГАИ попытались задержать мужчину и подбежали к иномарке. Один из инспекторов попал в салон со стороны пассажира. В этот момент водитель выкрутил руль и нажал на педаль газа, сбив его напарника: сотрудник оказался на капоте, ударился о лобовое стекло, после чего его отбросило на обочину. К счастью, обошлось без серьезных травм», — подчеркнула представитель МВД.

«Водитель проехал еще несколько десятков метров, однако в результате борьбы находившийся в салоне милиционер вытащил ключ из замка зажигания и машина остановилась», — рассказала Чемоданова.

По ее словам, у задержанного водителя эксперты обнаружили «в его крови 2,53 промилле алкоголя».

По данному факту открыто уголовное производство за «насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Также на него составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.