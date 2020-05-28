Литва продолжается бороться против БелАЭС

Вильнюс попытается добиться от Минска переноса начала работы Белорусской АЭС, сообщил заместитель министра иностранных дел Литвы Альбинас Зананавичюс.

Как сообщает сайт литовской телерадиокомпании LRT со ссылкой на балтийское информагентство BNS, об этом чиновник заявил 27 мая на заседании комиссии сейма по энергетике и устойчивому развитию.

По его словам, доставка ядерного топлива на БелАЭС вынуждает Литву «активнее добиваться максимальной безопасности строящейся станции» и заключения соглашений с соседними государствами о том, что «произведенная на ней электроэнергия не будет закупаться».

По словам дипломата, внешнеполитическое ведомство будет добиваться того, чтобы Евросоюз постоянно усиливал давление на Минск в вопросе выполнения рекомендаций, выданных по итогам стресс-тестов, еще до запуска станции. Добиться переноса срока запуска БелАЭС Литва будет пытаться в рамках двусторонних переговоров с Беларусью.

Зананавичюс подчеркнул, что МИД Литвы пытается заручиться «большей поддержкой США по вопросам безопасности БелАЭС». «Мы будем стремиться к тому, чтобы в двусторонней повестке США и Беларуси возник этот вопрос. Мы просим большей поддержки США в форматах МАГАТЭ», — пояснил он.

Состав с ядерным топливом для первого энергоблока станции прибыл на строительную площадку БелАЭС 6 мая. В тот же день министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по телефону обсудил эту новость со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем и призвал «не перегружать ядерное топливо до тех пор, пока все рекомендации международных экспертов не будут выполнены».

Литовское внешнеполитическое ведомство также направило в Беларусь ноту с настоятельным призывом «уделить первостепенное внимание безопасности, а не графику строительства и не подвергать опасности своих граждан и граждан других стран».

Сообщалось, что Литва и Евросоюз в целом ожидают, что Беларусь приостановит запуск станции, в срочном порядке организует для экспертов ЕС обзор по выполнению мероприятий национального плана действий по итогам проведенных стресс-тестов, а также немедленно примет группу международных экспертов для мониторинга всего процесса.

25 мая Государственная инспекция по ядерной безопасности Литвы и Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси подписали межведомственное соглашение об оперативном оповещении в случае чрезвычайных ситуаций на ядерных объектах и обмене важной информацией по ядерной безопасности.

Примечательно, что за две недели до этого министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас обратился к генеральному директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси с просьбой отреагировать на то, что Беларусь завезла на свою территорию ядерное топливо до подписания соглашения с Литвой об оперативном оповещении о ядерной аварии.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) недалеко от литовской границы за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Физический пуск первого энергоблока АЭС намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре. Второй энергоблок планируется ввести в 2021 году.

Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. Парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Кроме того, официальный Вильнюс призвал соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.