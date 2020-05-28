В Беларуси не все дети-сироты попадают в приемные семьи

За последние 20 лет количество детей-сирот в банке данных Национального центра усыновления сократилось в шесть раз, сообщила директор учреждения Ольга Глинская.

На пресс-конференции в Минске 28 мая она рассказала, что если в 1999-м в банке данных насчитывалось более 9,5 тыс. детей, воспитывавшихся в интернатных учреждениях и подлежавших усыновлению, то сейчас таких детей только 1,6 тыс.

В замещающие семьи (приемные, опекунские, патронатные, детские дома семейного типа) попадают около 80% детей-сирот.

Самым эффективным ресурсом, содействующим усыновлению, Глинская считает портал Dadomu.by, где размещена информация и видеоролики о детях, нуждающихся в родителях. Он работает под эгидой Национального центра усыновления с октября 2013 года, и за это время более 3 тыс. детей были переданы в семьи.

Директор центра отметила, что в последнее время усыновителями становятся не только бездетные пары. «Приходят люди, у которых родные дети выросли, и они хотели бы взять на воспитание еще ребенка. Приходят и те, кто в дополнение к родным детям хотят усыновить сироту. Обращаются семьи, в которых уже воспитывается усыновленный ребенок или два — приходят еще за одним», — сказала Глинская.

По ее словам, большинство усыновителей, стоящих на учете в центре, хотят взять маленьких детей, желательно девочку до трех лет. «Между тем в нашем банке данных только 31 ребенок возраста до одного года. По нашему законодательству, разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым не должна превышать 45 лет. Поэтому более возрастным кандидатам мы предлагаем детей постарше. Самому старшему ребенку, которого усыновили, было 17 лет. Это произошло в 2019 году в приемной семье, где подросток до этого и воспитывался», — сообщила руководитель центра.

Государство стимулирует усыновлять детей более старшего возраста, подчеркнула она. Семьи, взявшие на воспитание ребенка старше трех лет, имеют право на 90-дневный отпуск для прохождения периода адаптации детей в семье. В первый месяц после усыновления ежемесячное пособие на содержание усыновленного ребенка до 16 лет усыновителям выплачивается в двойном размере.

Глава центра подчеркнула, что усыновляют не только здоровых детей. В прошлом году семьи обрели 17 детей с инвалидностью, и с каждым годом количество усыновлений таких детей растет.

В то же время существует проблема отмены усыновления — для учреждения это «болезненная тема», отметила Глинская.

При этом отмен сейчас не много — не более 1—2%. Среди причин — ухудшение здоровья детей и родителей, смерть одного или двух усыновителей, раскрытие тайны усыновления и возникший конфликт на этой почве между ребенком и родителем.

«Мы анализируем каждый случай, разбираемся, как это произошло и по каким причинам. На основании разбора даем рекомендации специалистам», — сказала директор Национального центра усыновления.

На базе центра осуществляется подготовка кандидатов в усыновители и сопровождение семей в дальнейшем.

«В программе подготовки принимают участие неврологи, психиатры, юристы. Кандидаты в усыновители могут посетить интернат или дом ребенка, чтобы оценить свои возможности и ресурсы к принятию в семью ребенка-сироты, — отметила Глинская. — У нас есть, например, уникальная программа «Семейная гармония», где консультации и помощь семьям оказываются по месту жительства ребенка. Работают наши специалисты и с подростками, помогают в трудный период перехода из детства в юность. Есть школа для пап, в каждом регионе созданы клубы поддержки семей усыновителей. Мы активно взаимодействуем в социальных сетях, есть группы в мессенджерах, и число их участников постоянно растет».

Кроме того, работники Национального центра усыновления проводят онлайн-семинары для специалистов социально-педагогических центров, управлений и отделов по образованию по поддержке и сопровождению семей усыновителей, замещающих семей. Проводятся онлайн-консультации и для самих семей. Организована электронная постановка на учет кандидатов в усыновители, которые по каким-либо причинам не могут приехать в центр усыновления.