Депутаты Европарламента призвали белорусские власти соблюдать основные права человека на фоне пандемии COVID-19

Десять депутатов Европейского парламента обратились к белорусскому народу со словами солидарности в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Под текстом открытого обращения, который имеется у БелаПАН, свои подписи подставили: Мириам Лексманн, Иван Штефанец (оба — Словакия), Андрюс Кубилюс, Пятрас Ауштрявичюс (оба — Литва), Сандра Калниете (Латвия), Хейди Хаутала (Финляндия), Томаш Франковски (Польша), Сергей Лагодинский, Райнхард Бютикофер (оба — Германия), Зигфрид Мурешан (Румыния).

Они отметили, что пандемия COVID-19 «стала причиной причиной беспрецедентных социальных и экономических ухудшений, сопряженных с трагической гибелью людей по всему миру».

«Будучи избранными членами Европейского парламента и друзьями белорусского народа, мы хотели бы выразить свое восхищение мужеством и решимостью, проявленными вами в эти времена испытаний, которые, насколько это возможно, уравновесили неспособность белорусских властей признать масштабы потенциального распространения COVID-19 и принять адекватные меры, — говорится в обращении. — Свидетельство тому — масштаб самоорганизации простых граждан, которые благородно помогают друг другу и наиболее уязвимым группам населения, а также храбрость, проявленная медицинскими работниками».

Парламентарии подчеркнули, что Евросоюз солидарен с народом Беларуси «не только на словах, но и в своих действиях». Они напомнили, что ЕС пообещал выделить стране 60 млн евро в рамках комплексного плана Team Europe. По линии иных программ и инструментов Беларуси «помогли с поставками медицинского оборудования и индивидуального оснащения», в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, лабораторных наборов, масок, защитной экипировки и принадлежностей.

«Участники проекта «Зеленая школа» получили 1,3 тыс. литров дезинфицирующих средств, а средства неотложной медпомощи и дыхательные аппараты стали доступны благодаря проектам трансграничного сотрудничества, — отметили депутаты. — В рамках сотрудничества с Красным Крестом Евросоюз вместе с Программой развития ООН пожертвовал 1,1 тыс. литров антисептиков для рук волонтерам, которые заботятся о наиболее незащищенных людях. Беларусь также, несомненно, извлечет выгоду от технического переоснащения районной поликлиники в Ляховичах, которое было завершено за счет средств ЕС в 2018 году».

Евродепутаты также сообщили, что в рамках региональной программы плана Team Europe Беларусь еще получит 30 млн евро на медицинскую технику и материалы, а в рамках программы взаимовыручки для стран Восточного партнерства — 10 млн евро наиболее пострадавшим слоям населения. Еще 11,3 млн евро «уже выделено в виде небольших грантов для организаций гражданского общества».

Эту и другую помощь, как отметили депутаты Европарламента, Евросоюз предоставляет вместе со Всемирной организацией здравоохранения, а также международными финансовыми институтами и финансовыми учреждениями стран — членов ЕС.

«Евросоюз готов и впредь помогать белорусским властям в борьбе с пандемией и ее последствиями и поддерживать их в реализации мер, предложенных ВОЗ, — подчеркнули парламентарии. — Мы призываем белорусское правительство поступать ответственно, а также обеспечить соблюдение основных прав человека. Во время, когда мы столкнулись с общей проблемой жестокой пандемии, мы призываем правительство Беларуси чтить принесенные жертвы, мужество и решимость, проявленные белорусским народом, присоединившись к нам в уважении основных прав человека и его достоинства».

«Эта пандемия сделает мир более сложным и разделенным, но необходимость отстаивать фундаментальные ценности и достоинство каждого человека станет еще более актуальной. В связи с этим мы настоятельно призываем белорусское правительство обеспечить свободное, справедливое и безопасное проведение избирательной кампании, в том числе сделать так, чтобы претенденты могли собрать подписи заблаговременно и безопасно, а также провести непосредственно день выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ и рекомендациями экспертов в области здравоохранения», — пишут авторы обращения.

Они также обратили внимание на то, что сооружение Белорусской АЭС продолжается, несмотря на вспышку COVID-19 на стройплощадке.

«Белорусские власти постоянно игнорируют опасения, высказанные белорусским гражданским обществом и международным сообществом в отношении ядерной безопасности БелАЭС, и не намерены выполнять рекомендации, выданные по итогам стресс-тестов», — отметили депутаты Европарламента.

По данным Министерства здравоохранения, на 28 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 39.858, скончалось 219 человек.