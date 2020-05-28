Свою продукцию БМЗ будет продавать Украине через биржу

На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) 28 мая начинаются еженедельные биржевые торги продукцией Белорусского металлургического завода для Украины.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе БУТБ, по договоренности с БМЗ на начальном этапе на экспорт будет выставляться только одна товарная позиция — арматурный прокат марки А500С.

Как отметил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко, по мере роста интереса со стороны украинских покупателей номенклатуру реализуемой продукции планируется расширять.

«Активно сотрудничать с Белорусским металлургическим заводом в экспортном направлении мы начали только в конце прошлого года. Первым совместным проектом стали экспортные торги арматурой на польский рынок. Нам удалось привлечь ряд крупных покупателей и организовать регулярные поставки арматурного проката в Польшу на выгодных для БМЗ условиях. В связи с этим было принято решение расширить географию и задействовать биржевую площадку в торговле с Украиной. Пока еще рано делать какие-то прогнозы, но при наличии стабильного спроса, естественно, будем просить БМЗ выставлять на торги и другие марки стали», — заявил представитель БУТБ.

На 1 мая на БУТБ было аккредитовано 268 украинских компаний. Основной объем сделок приходится на соевый шрот, пшеницу, ячмень и строительные материалы.