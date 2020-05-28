Трамп вновь «наехал» на Китай из-за коронавируса

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Американский лидер вновь сделал выпад в сторону Китая в вопросе пандемии коронавируса.

В своем микроблоге 45-й президент США написал, что COVID-19 стал «очень плохим «подарком» из Китая».

Глава Белого дома неоднократно недвусмысленно заявлял, что коронавирус пришел в мир именно из КНР.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 1 703 989 случаев COVID-19 (умер 100 651 человек). В свою очередь в Китае 84 106 заболевших (4 638 летальных исходов).

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 США-Китай Персона: Дональд Трамп

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