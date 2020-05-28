Лукашенко наградил орденом главу Ассоциации дружбы «Швейцария — Беларусь»

Справка БелаПАН 67-летняя Кинер-Неллер — дипломированная переводчица, изучала также экономическое право. Трижды избиралась в Национальный совет (большая палата Федерального собрания Швейцарии). С июля 2018 года возглавляет постоянную комиссию по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ.