Лукашенко наградил орденом главу Ассоциации дружбы «Швейцария — Беларусь»
Председатель Ассоциации дружбы «Швейцария — Беларусь» Маргарета Кинер-Неллен награждена орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
Этой награды Кинер-Неллен удостоена «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Швейцарией», говорится в сообщении пресс-службы президента.
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Справка БелаПАН
67-летняя Кинер-Неллер — дипломированная переводчица, изучала также экономическое право.
Трижды избиралась в Национальный совет (большая палата Федерального собрания Швейцарии).
С июля 2018 года возглавляет постоянную комиссию по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ.