Лукашенко наградил орденом главу Ассоциации дружбы «Швейцария — Беларусь»

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Председатель Ассоциации дружбы «Швейцария — Беларусь» Маргарета Кинер-Неллен награждена орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Этой награды Кинер-Неллен удостоена «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Швейцарией», говорится в сообщении пресс-службы президента.

Справка БелаПАН

67-летняя Кинер-Неллер — дипломированная переводчица, изучала также экономическое право.

Трижды избиралась в Национальный совет (большая палата Федерального собрания Швейцарии).

С июля 2018 года возглавляет постоянную комиссию по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

 
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Тэги: орден Франциска Скорины Персона: Александр Лукашенко Маргарета Кинер-Неллен