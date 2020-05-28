Лукашенко вызвал на сборы почти 100 офицеров запаса

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До ста офицеров запаса в возрасте до 27 лет, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве и не имеющих права на отсрочку, будут призваны в 2020 году в соответствии с указом, который 28 мая подписал Александр Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба президента, Министерству обороны поручено «обеспечить назначение офицеров запаса на воинские должности».

Совет министров до 1 февраля 2021 года «должен представить президенту Беларуси информацию о результатах призыва».

В 2019 году аналогичный указ был подписан 4 апреля.
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Тэги: белорусская армия Персона: Александр Лукашенко

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