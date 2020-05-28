В Гродно пенсионер пытался сдать в обменник «купюру в 1000 евро»

Правоохранители Гродно задержали местного пенсионера, который пытался сдать в обменник редкую фальшивку.

Как сообщили в Госкомитете судебной экспертизы, 65-летний мужчина «предъявил для обмена денежную купюру номиналом 1000 евро. Банкнота вызвала сомнения в подлинности у сотрудницы банка, и она сообщила об этом в милицию».

Эксперты выяснили, что «данная купюра является денежным билетом Резервного банка Зимбабве номиналом 1000 долларов образца 2007 года».

В ГКСЭ отметили, что «умельцы на данном денежном билете изменили наименование банка эмитента и название валюты, удалив часть первоначальных реквизитов, а затем выполнили на их местах ныне читаемые тексты и некоторые изображения с помощью компьютерной техники».

Задержанный сообщил милиции, что банкнота досталась ему вместе с другими деньгами в наследство от отца несколько лет назад.

По его словам, он даже не догадывался, что купюра может быть поддельной.

В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Беларуси зафиксирован первый случай подделки самой крупной банкноты Национального банка.