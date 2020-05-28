Станет ли «Ливерпуль» чемпионом Англии?

Английская Премьер-лига может возобновить сезон 2019/2020 уже 17 июня.

Как говорится в заявлении руководства самого популярного в Старом свете чемпионата, если окончательное решение о возобновлении турнира будет принято, все матчи будут проходить в режиме «без болельщиков».

Согласно решению акционеров АПЛ, все 92 оставшихся матча будут транслироваться в прямом эфире в Великобритании существующими партнерами Лиги.

Напомним, ранее немецкая бундеслига удачно возобновила первенство. О возвращении в сезон заявила и итальянская серия А.