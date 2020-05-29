Газеты выросли в цене

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Стоимость подписки на ведущие белорусские газеты на вторую половину 2020 года увеличилась на 4-10% по сравнению с январем-июнем.

Основные региональные издания подорожали на 4-6%, свидетельствует проведенное БелаПАН сравнение цен в подписных каталогах «Белпочты».

Стоимость полугодовых комплектов «СБ. Беларусь сегодня» (экс-»Советская Белоруссия») и «Звязды» увеличилась на 7,4% (с 59,70 до 64,14 рубля), «Народной газеты» — на 6,8% (с 47,40 до 50,64), «Рэспублікі» — на 7,1% (с 55,80 до 59,76), «Сельской газеты» — на 6,7% (с 54,90 до 58,56), «Знамени юности» — также на 6,7% (с 27,06 до 28,86), «7 дней» — на 6,1% (с 31,44 до 33,36 рубля).

«Белорусская военная газета» увеличила стоимость подписки на 5,2% (с 45,30 до 47,64 рубля), милицейская «На страже» — на 8,7% (с 26,88 до 29,22).

Белорусский выпуск «Аргументов и фактов» подорожал на 3,5% (с 40,85 до 42,30 рубля), «Комсомольской правды» — на 9,5% (со 116 до 127 рублей).

Подписная цена на «Белорусы и рынок» увеличилась на 0,6% (с 33,74 до 33,93 рубля). «Народная воля» подорожала на 5,8% (с 51 до 53,94), «БелГазета» — на 0,8% (с 60,95 до 61,44).

Цена полугодовой подписки на газету «Прессбол» увеличилась на 0,6% (со 155,95 до 156,84 рубля), «Спортивная панорама» — не изменилась (110 рублей).

Выросла стоимость подписки на крупные областные газеты: «Мінскую праўду» — на 6,2% (с 48,60 до 51,60 рубля), «Гродзенскую праўду» — на 5,8% (с 51,60 до 54,60), «Гомельскую праўду» — на 5,4% (с 56,34 до 59,40), «Зарю» (Брест) — на 6,2% (с 48,60 до 51,60), «Могилевскую правду» — также на 6,2% (с 56,22 до 59,70), «Витебские вести» — на 4,4% (с 43,78 до 45,72).

«Рэгіянальная газета» (Минская и Гродненская области) подорожала на 1,2% (с 29,40 до 29,76 рубля).

Увеличилась подписная цена российских изданий. К примеру, «Аргументы недели» стоят больше на 9,3% (43,76 рубля вместо 40,02), «Ведомости» — на 11,4% (247,14 вместо 221,76), «Литературная газета» — на 6,9% (48 вместо 44,92), «Правда» — на 23,2% (86,64 вместо 70,32).

Стоимость подписки на «Российскую газету» возросла на 6,4% (с 230,94 до 245,70 рубля), «Известия» — на 16,6% (со 187,08 до 218,16), «Собеседник» — на 24,9% (с 30,78 до 38,44), «Спорт-экспресс» — на 10,5% (с 262,92 до 290,46).

Украинская парламентская газета «Голос Украины» стала дороже на 40,8% (346,02 против 245,82), «Казахстанская правда» — на 91,2% (788,91 против 412,53 рубля за полугодовой комплект).

За последний год стоимость подписки на «СБ. Беларусь сегодня» и «Звязду» выросла на 13,6%, «Рэспубліку» — на 14%, «Народную газету» — на 13,3%, «7 дней» — на 11,4%, «Народную волю» — на 18,9%, «БелГазету» — на 9,7%, «АиФ» — на 9,9%, «Прессбол» — на 1,2%, «Спортивную панораму» — не изменилась. «Комсомольская правда» подорожала на 14,4%. Рост стоимости подписки на большинство изданий превышает общий рост потребительских цен (последние данные Белстата: 5,4% в апреле 2020 года к апрелю 2019-го).
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