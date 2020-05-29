Из-за гибели афроамериканца Миннеаполис несколько дней бунтует

Несколько ночей подряд в американском Миннеаполисе происходят массовые беспорядки.

Все началось с гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Его смерть наступила после жесткого задержания полицией (видео, на котором Флойд лежит на земле и кричит «я задыхаюсь», а полицейский держит колено у него на шее) было размещено в сети и вызвало гнев у жителей города.

Протесты сопровождались вандализмом, грабежами и пожарами. Несколько магазинов были ограблены, а пожарные бригады за минувшую ночь ответили на около 30 вызовов, пишет Би-би-си .

THAT WAS EASY: More precincts are being targeted after the successful overtaking of the Third Precinct. #minneapolisriots pic.twitter.com/6K0NOL7AAk — Minneapolis/Louisville Updates (@EgyptianWeeknd) May 29, 2020

В ходе столкновений полицейские применили слезоточивый газ, а протестующие бросали камни.

После произошедшего из полиции Миннеаполиса уволили четверых мужчин. Инцидент прокомментировал мэр города, заявив, что темный цвет кожи «не должен быть смертным приговором».

По последним данным, автомобиль Флойда остановили полицейские, отвечавшие на вызов об использовании фальшивых банкнот.

Флойду приказали отойти от машины, полицейские говорили, что он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи были изъяты для расследования.

Сделанная одним из наблюдателей запись показывает, что лежащий на земле Флойд повторял: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!» и просил: «Не убивайте меня». Вокруг собрались прохожие, которые призывали полицейского перестать душить Флойда и измерить у него пульс. Через некоторое время Флойд перестает двигаться, и его забирает скорая. В больницу он приехал уже мертвым.

Президент Дональд Трамп в среду заявил, что Министерство юстиции и ФБР по его просьбе расследуют смерть Флойда.