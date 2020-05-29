Число умерших от COVID-19 в мире превысило 360 тысяч
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 29 мая, в мире уже зарегистрировано 5 813 919 заболевших COVID-19 (недуг унес 360 389 жизней).
Пятерка стран-«лидеров» по количеству инфицированных уже несколько дней остается неизменной:
- США — 1 721 750;
- Бразилия — 438 238;
- Россия — 379 051;
- Великобритания — 270 508;
- Испания — 237 906.
Страны, где зафиксировано больше всего летальных исходов:
- США — 101 617;
- Великобритания — 37 919;
- Италия — 33 142;
- Франция — 28 665;
- Испания — 27 119.
В Беларуси по официальным данным Минздрава на 28 мая было зарегистрировано 39 858 случаев COVID-19 (умерли 219 человек).
Ранее сообщалось, что по данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь за последние две недели вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19.