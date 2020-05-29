Число умерших от COVID-19 в мире превысило 360 тысяч

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 29 мая, в мире уже зарегистрировано 5 813 919 заболевших COVID-19 (недуг унес 360 389 жизней).

Пятерка стран-«лидеров» по количеству инфицированных уже несколько дней остается неизменной:

США — 1 721 750; Бразилия — 438 238; Россия — 379 051; Великобритания — 270 508; Испания — 237 906.

Страны, где зафиксировано больше всего летальных исходов:

США — 101 617; Великобритания — 37 919; Италия — 33 142; Франция — 28 665; Испания — 27 119.

В Беларуси по официальным данным Минздрава на 28 мая было зарегистрировано 39 858 случаев COVID-19 (умерли 219 человек).

Ранее сообщалось, что по данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь за последние две недели вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19.