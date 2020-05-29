Число умерших от COVID-19 в мире превысило 360 тысяч

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По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 29 мая, в мире уже зарегистрировано 5 813 919 заболевших COVID-19 (недуг унес 360 389 жизней).

Пятерка стран-«лидеров» по количеству инфицированных уже несколько дней остается неизменной:

  1. США — 1 721 750;
  2. Бразилия — 438 238;
  3. Россия — 379 051;
  4. Великобритания — 270 508;
  5. Испания — 237 906.

Страны, где зафиксировано больше всего летальных исходов:

  1. США — 101 617;
  2. Великобритания — 37 919;
  3. Италия — 33 142;
  4. Франция — 28 665;
  5. Испания — 27 119.

В Беларуси по официальным данным Минздрава на 28 мая было зарегистрировано 39 858 случаев COVID-19 (умерли 219 человек).

Ранее сообщалось, что по данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь за последние две недели вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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