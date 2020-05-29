Легендарный Бостонский марафон отменен

В этом году старейший в мире Бостонский марафон проводится не будет. Такое решение в связи с пандемией коронавируса приняли организаторы.

Как отмечает «ГА» , забег, который на протяжении последних 124 лет проводился ежегодно, несмотря на две мировые войны, извержения вулкана и пандемию «испанки», отменен.

Организаторы отметили, что не смогут обеспечить социальное дистанцирование и, тем самым, предотвратить заражение участников забега коронавирусом.

Гонка, в которой ежегодно участвуют 30 тысяч человек, ранее уже была перенесена с 20 апреля на 14 сентября. Однако сегодня организаторы решили и вовсе отменить марафон, заменив его на виртуальное мероприятие, участники которого будут индивидуально бежать 42-километровую дистанцию.

Несмотря на то, что звание чемпиона Бостонского марафона на самом деле оспаривают несколько десятков профессиональных спортсменов, в забеге также участвуют более 30 тысяч любителей, а за самим действом ежегодно наблюдают свыше 1 миллиона человек, выстраивающихся у беговой трассы, которая пролегает от города Хопкинтон на западе Массачусетса до Бостонского залива.

Первый Бостонский марафон был проведен в 1897 году, когда 15 человек пробежали марафонскую дистанцию из города Эшланд в Бостон, посвятив забег первым Олимпийским играм, которые состоялись в 1896 году.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 29 мая, в мире уже зарегистрировано 5 813 919 заболевших COVID-19 (недуг унес 360 389 жизней). В США 1 721 750 заболевших и 101 617 умерших.