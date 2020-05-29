Лукашенко добавил первому вице-премьеру Крутому новых обязанностей

/ Экономика
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Александра Лукашенко назначил нового главу Совета по развитию предпринимательства.

Как сообщила пресс-служба президента, Совет будет возглавлять первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой (предыдущий его руководитель — Александр Турчин).

Крутой подчеркнул, что рассматривает совет как «ключевую площадку диалога государства и бизнеса, эффективный механизм выработки и продвижения инициатив по активизации частной инициативной деятельности».

По мнению Крутого, приоритетными направлениями работы Совета на современном этапе должны стать:

участие в формировании благоприятного предпринимательского климата, создании условий для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в экономику страны;

взаимодействие с региональными советами по развитию предпринимательства, анализ ситуации и выявления проблем развития на местах, выработка предложений по обеспечению устойчивой динамики частного сектора, совершенствования его отраслевой и территориальной структуры.

Совет по развитию предпринимательства является постоянно действующим консультативным органом при президенте. В его состав входит ряд руководителей (собственников) наиболее успешных частных предприятий.

Цель совета — обеспечение эффективного взаимодействия деловых кругов с государственными органами и организациями, участие их представителей в выработке мер по регулированию предпринимательской деятельности, стимулированию инвестиций и долгосрочному развитию экономики страны.
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Тэги: Совет по развитию предпринимательства Персона: Дмитрий Крутой Александр Лукашенко

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