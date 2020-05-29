В действиях Тихановского увидели технологии Пашиняна и Зеленского

По мнению известного белорусского социолога Андрея Вардомацкого, в действиях блогера Сергея Тихановского видится аналогия с технологиями Никола Пашиняна и Владимира Зеленского.

«Параллель с Пашиняном — это регионы, выход из столицы. Но ощущаем и влияние технологии Зеленского, которая состоит в том, что детализированно не предъявляется ничего: каждый наполняет имидж своим содержанием, тем, которое он предпочитает»,— сказал эксперт в комментарии «Коммерсанту» .

Вардомацкий отметил, что происходит соединение всех новых технологий, которые появились в последнее время: «Подходы Пашиняна, Зеленского — они вкрапливаются. Впитывается все новое, что было найдено Пашиняном и Зеленским».

Вместе с тем, Тихановского социолог называет «очень непростым парнем», который «сейчас предлагает один слой себя, но слоев там много, и мы еще не всё увидели».

Своим оскорбительным сравнением президента с насекомым блогер Тихановский десакрализирует власть, показывая, что выступать против нее неопасно.

«Новый процесс — политизация обычных граждан. И сейчас появился индикатор этого процесса: это не что-то абстрактное, происходит визуализация протеста. Образ — длинная очередь за подписями. Такой степени достигло утомление белорусов солнцем»,— говорит Андрей Вардомацкий.