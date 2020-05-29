В действиях Тихановского увидели технологии Пашиняна и Зеленского

/ Выборы
Просмотров: 914

По мнению известного белорусского социолога Андрея Вардомацкого, в действиях блогера Сергея Тихановского видится аналогия с технологиями Никола Пашиняна и Владимира Зеленского.

«Параллель с Пашиняном — это регионы, выход из столицы. Но ощущаем и влияние технологии Зеленского, которая состоит в том, что детализированно не предъявляется ничего: каждый наполняет имидж своим содержанием, тем, которое он предпочитает»,— сказал эксперт в комментарии «Коммерсанту».

Вардомацкий отметил, что происходит соединение всех новых технологий, которые появились в последнее время: «Подходы Пашиняна, Зеленского — они вкрапливаются. Впитывается все новое, что было найдено Пашиняном и Зеленским».

Вместе с тем, Тихановского социолог называет «очень непростым парнем», который «сейчас предлагает один слой себя, но слоев там много, и мы еще не всё увидели».

Своим оскорбительным сравнением президента с насекомым блогер Тихановский десакрализирует власть, показывая, что выступать против нее неопасно.

«Новый процесс — политизация обычных граждан. И сейчас появился индикатор этого процесса: это не что-то абстрактное, происходит визуализация протеста. Образ — длинная очередь за подписями. Такой степени достигло утомление белорусов солнцем»,— говорит Андрей Вардомацкий.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Андрей Вардомацкий Сергей Тихановский Никол Пашинян Владимир Зеленский

Другие материалы на эту тему:

Анна Канопацкая: сама власть сегодня делает всё, чтобы люди перестали ей верить

Анна Канопацкая: сама власть сегодня делает всё, чтобы люди перестали ей верить

«Белорусы не позволят меня посадить». Как блогер Тихановский «раскачал лодку»

«Белорусы не позволят меня посадить». Как блогер Тихановский «раскачал лодку»

Как собрать сто тысяч подписей? Считаем шансы претендентов

Как собрать сто тысяч подписей? Считаем шансы претендентов

Александр Ванкович. PROжизнь. Непредсказуемость выборов президента

Александр Ванкович. PROжизнь. Непредсказуемость выборов президента