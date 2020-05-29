В Европарламенте обеспокоены репрессиями в Беларуси в преддверии выборов

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В Европарламенте обеспокоены репрессиями в Беларуси в преддверии президентских выборов. Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации ЕП по связям с Беларусью Роберта Бедроня и докладчика ЕП по Беларуси Пятраса Ауштрявичюса.

Фото pixabay.com

«Предвыборная кампания началась с общенациональных репрессий против мирных демонстрантов и активистов гражданского общества, — отмечается в заявлении. —  Например, десятки людей были арестованы по всей стране за то, что они посещали собрания видеоблогера Сергея Тихановского или протестовали против его недавнего задержания».

Евродепутаты также обеспокоены «сохраняющимся дискриминационным подходом к составу территориальных избирательных комиссий, так как число кандидатов от оппозиционных партий, допущенных в эти комиссии, значительно сократилось по сравнению с предыдущими выборами».

«Сбалансированный состав комиссий является гарантией подлинно свободных и демократических выборов, — подчеркивается в заявлении. — И последнее, но не менее важное: мы обеспокоены решением Центральной избирательной комиссии отказать по техническим причинам в регистрации некоторым известным деятелями оппозиции».

В заявлении отмечается, что предыдущие выборы в Беларуси «были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков».

«Поскольку избирательный процесс в этом году будет проходить в весьма своеобразном контексте, когда внимание международного сообщества привлечено к пандемии COVID-19, мы призываем белорусские власти создать, наконец, реально равные условия для всех кандидатов, а также выполнить рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, в том числе связанные с явно несбалансированным составом территориальных избирательных комиссий, административными махинациями в процессе регистрации кандидатов и отсутствием прозрачности в процессе подсчета», — говорится в заявлении.

Евродепутаты также призвали белорусские власти обеспечить безопасное проведение выборов с учетом пандемии COVID-19, в том числе обеспечить средствами индивидуальной защиты членов избирательных комиссий, сделать безопасным для здоровья граждан процесс голосования и обеспечить условия работы для наблюдателей.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Европарламент задержания президентские выборы-2020 Персона: Роберт Бедронь Пятрас Ауштрявичюс

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