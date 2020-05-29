Госдолг Беларуси превысил 50 млрд рублей

Государственный долг Беларуси увеличился по сравнению с началом 2020 года на 5,3 млрд рублей, или на 11,9%, и на 1 мая составил 50,1 млрд рублей, сообщает Министерство финансов.

Внешний госдолг на 1 мая составил 16,6 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%.

В январе-апреле 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 255,2 млн долларов США: 224,6 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации; 15,6 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая; 9,5 млн долларов — МБРР; 5,5 млн долларов — ЕБРР и Северного инвестиционного банка (СИБ).

Погашение внешнего госдолга в январе—апреле 2020 года составило 567,3 млн долларов США: 251,6 млн долларов — правительству Российской Федерации; 171,2 млн долларов — банкам Китая; 88,3 млн долларов — ЕФСР; 54,2 млн долларов — МБРР; 1,3 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг на 1 мая составил 9,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 9,5%.

В январе-апреле 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 189,7 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 230,0 млн долларов и 161,2 млн рублей.

По отношению к ВВП на 1 мая госдолг составил 33,1%, в том числе внешний госдолг — 26,7%, внутренний — 6,4%.

В 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга. Более 85% расходов будут связаны с выплатами в пользу России, Китая и Евразийского фонда стабилизации и развития.

Министр финансов Максим Ермолович заявил журналистам 16 апреля, что с исполнением долговых обязательств существенных проблем не возникает.

По его словам, изменение курса белорусского рубля по отношению к доллару США и евро не повлияет существенно на выплаты Беларуси по внешним долгам.

«У нас резервы формировались как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. Мы валютные риски учитываем в своей работе. Притом мы закладывали в проект бюджета достаточно консервативный сценарий, в том числе и по курсу белорусского рубля по отношению к доллару США и евро».

Ермолович отметил, что большее влияние оказывает «изменение ставок по сравнению с теми, которые закладывались в бюджет, а также существенное изменение курса российского рубля к доллару США».

«Но суммарно все эти факторы будут себя уравновешивать, и каких-либо существенных проблем с исполнением обязательств по процентным платежам в текущем году и по исполнению основного долга у нас не возникает», — подчеркнул глава Минфина.