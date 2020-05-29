Обвиняемый в убийстве жены священника из Озаричей: у меня не было умысла убивать, я очень сожалею

29 мая в Гомельском областном суде было дано последнее слово 23-летнему Виктору Морозову, который обвиняется в убийстве жены священника из Озаричей (Калинковичский район). Обвиняемый плакал во время последнего слова.

«У меня не было умысла убивать. Я очень сожалею, что сделал это. Понимаю, что свои молодые годы проведу в тюрьме. Прошу не наказывать сильно. Знаю, что сделал очень большую ошибку. Я не хотел убивать, поймите», — сказал Виктор Морозов.

Приговор будет оглашен в понедельник, 1 июня.

Преступление было совершено в октябре 2019 года. В своем доме была убита 42-летняя Татьяна Огиевич. Первоначально по подозрению в преступлении был задержан ее муж — настоятель местного православного храма отец Георгий. Позже священника отпустили, и подозреваемым стал Морозов, житель соседней деревни Липов.

Татьяна Огиевич скончалась от массивной кровопотери. По данном экспертизы, ей было нанесено как минимум 16 ударов ножом и 42 удара руками и ногами.

Представитель прокуратуры попросила суд приговорить обвиняемого к 25 годам лишения свободы.

Обвиняемый работал на строительстве храма. В день убийства, 1 октября, он поссорился со своей девушкой, которая живет в другой деревне, и решил «одолжить» машину у священника, чтобы поехать к подруге. По данным следствия, Морозов убил женщину, забрал из дома 20 долларов и тысячу российских рублей, мобильный телефон Sony, сел за руль чужой машины и поехал кататься по району. На украденные деньги он купил три бутылки водки и пил со своим отцом.

Представитель прокуратуры также попросила суд удовлетворить гражданские иски священника и его сына и возместить моральный ущерб в размере 150 тысяч рублей каждому.

В ходе прений Георгий Огиевич заявил, что 25 лет — это «легкий» для преступника срок, и просил наказать обвиняемого пожизненным заключением. «Его нельзя пускать к людям. Я бы дал ему больше. Но на все Воля Божья, извините», — сказал потерпевший. Его сын поддержал мнение о пожизненном лишении свободы.