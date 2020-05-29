Политтехнолог: Лукашенко сам себе вырыл могилу — его электорат ходит на работу и понимает, что может умереть

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Ситуация с пандемией коронавируса окажет существенное влияние на президентские выборы в Беларуси.

Важными факторами внутренней политики в предвыборный период эксперты называют просевшую белорусскую экономику, которая находится в кризисе, и коронавирус, пишет «КоммерсантЪ».

«Экономическая ситуация и коронавирус — две разные вещи. Если курс рубля падает — можно потерпеть. Но когда вопрос о жизни — это другая экзистенциальная ситуация. Человек, находящийся в окопе рядом с пролетающим, как пуля, вирусом, мыслит по-другому. Одно дело, что из-за неправильных решений властей ваша зарплата может уменьшиться, а совсем другое, когда из-за неправильных решений вы можете жизнь потерять»,— сказал Андрей Вардомацкий в комментарии изданию.

В свою очередь политтехнолог Виталий Шкляров более резко отвечает на это. По словам эксперта, Лукашенко думал, что он с вирусом справился.

На деле же все обстоит иначе: «Он сам себе вырыл могилу: его ядерный электорат ходит на работу и понимает, что может заразиться и умереть, поскольку Лукашенко не ввел карантин».

По словам  Шклярова, отсутствие ограничений также сделало возможным проведение массовых акций, участники которых спокойно приходят на них, скрыв лица масками.

«Раньше нельзя было собираться, и признаком радикализма была маска, а сегодня маска легализована», — объяснил политтехнолог.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Андрей Вардомацкий Виталий Шкляров

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