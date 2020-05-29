«Динамо-Минск» обвинило ряд СМИ в дестабилизации ситуации в команде накануне матча с «Шахтером»
Футбольный клуб «Динамо-Минск» выступил с официальным заявлением.
«Вновь приходится констатировать факт того, что белорусские спортивные СМИ в погонях за кликами и рейтингами вбрасывают непроверенную и абсолютно недостоверную информацию, которая появляется в преддверии важного матча и направленную на дестабилизацию ситуации в команде перед субботним поединком против ФК «Шахтер»», — отметили в клубе.
Речь идет о появившейся вчера новости о переходе в стан динамовцев российского голкипера Игоря Обухова, о котором написал ряд белорусский сайтов.
В ФК «Динамо-Минск» данную информацию назвали «фейком», а также сведениями, «абсолютно не соответствующими реальности».
Напомним, «бело-голубые» и «желто-черные» сойдутся в ближайшую субботу на минском стадионе «Динамо» в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Программа тура перед вами:
29.05.
- «Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи» (начало в 18:00);
- «Городея» — «Неман» (20:00).
30.05.
- «Белшина» — «Славия» (17:00);
- «Динамо» (Мн) — «Шахтер» (19:00).
31.05.
- «Энергетик-БГУ» — «Витебск» (16:00);
- БАТЭ — «Ислочь» (18:00);
- «Рух» — «Динамо» (Бр) (20:00);
1.06.
- «Минск» — «Слуцк» (18:00).
Пока турнирная таблица выглядит так:
- БАТЭ — 22 очка (после 10 игр);
- Энергетик-БГУ — 21 (10);
- Торпедо-БелАЗ — 18 (10);
- Шахтер — 18 (10);
- Слуцк — 17 (10);
- Ислочь — 15 (10);
- Рух — 14 (10);
- Витебск — 13 (10);
- Динамо (Бр) — 13 (10);
- Динамо (Мн) — 13 (10);
- Славия — 12 (10);
- Городея — 12 (10);
- Неман — 11 (9);
- Минск — 10 (8);
- Смолевичи — 4 (9);
- Белшина — 3 (10).