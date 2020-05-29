«Динамо-Минск» обвинило ряд СМИ в дестабилизации ситуации в команде накануне матча с «Шахтером»

Футбольный клуб «Динамо-Минск» выступил с официальным заявлением.

«Вновь приходится констатировать факт того, что белорусские спортивные СМИ в погонях за кликами и рейтингами вбрасывают непроверенную и абсолютно недостоверную информацию, которая появляется в преддверии важного матча и направленную на дестабилизацию ситуации в команде перед субботним поединком против ФК «Шахтер»», — отметили в клубе.

Речь идет о появившейся вчера новости о переходе в стан динамовцев российского голкипера Игоря Обухова, о котором написал ряд белорусский сайтов.

В ФК «Динамо-Минск» данную информацию назвали «фейком», а также сведениями, «абсолютно не соответствующими реальности».

Напомним, «бело-голубые» и «желто-черные» сойдутся в ближайшую субботу на минском стадионе «Динамо» в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Программа тура перед вами:

29.05.

«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи» (начало в 18:00);

«Городея» — «Неман» (20:00).

30.05.

«Белшина» — «Славия» (17:00);

«Динамо» (Мн) — «Шахтер» (19:00).

31.05.

«Энергетик-БГУ» — «Витебск» (16:00);

БАТЭ — «Ислочь» (18:00);

«Рух» — «Динамо» (Бр) (20:00);

1.06.

«Минск» — «Слуцк» (18:00).

Пока турнирная таблица выглядит так: