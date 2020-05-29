«Динамо-Минск» обвинило ряд СМИ в дестабилизации ситуации в команде накануне матча с «Шахтером»

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Футбольный клуб «Динамо-Минск» выступил с официальным заявлением.

«Вновь приходится констатировать факт того, что белорусские спортивные СМИ в погонях за кликами и рейтингами вбрасывают непроверенную и абсолютно недостоверную информацию, которая появляется в преддверии важного матча и направленную на дестабилизацию ситуации в команде перед субботним поединком против ФК «Шахтер»», — отметили в клубе.

Речь идет о появившейся вчера новости о переходе в стан динамовцев российского голкипера Игоря Обухова, о котором написал ряд белорусский сайтов.

В ФК «Динамо-Минск» данную информацию назвали «фейком», а также сведениями, «абсолютно не соответствующими реальности».

Напомним, «бело-голубые» и «желто-черные» сойдутся в ближайшую субботу на минском стадионе «Динамо» в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Программа тура перед вами:

29.05.

  • «Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи» (начало в 18:00);
  • «Городея» — «Неман» (20:00).

30.05.

  • «Белшина» — «Славия» (17:00);
  • «Динамо» (Мн) — «Шахтер» (19:00).

31.05.

  • «Энергетик-БГУ» — «Витебск» (16:00);
  • БАТЭ — «Ислочь» (18:00);
  • «Рух» — «Динамо» (Бр) (20:00);

1.06.

  • «Минск» — «Слуцк» (18:00).

Пока  турнирная таблица выглядит так:

  1. БАТЭ — 22 очка (после 10 игр);
  2. Энергетик-БГУ — 21 (10);
  3. Торпедо-БелАЗ — 18 (10);
  4. Шахтер — 18 (10);
  5. Слуцк — 17 (10);
  6. Ислочь — 15 (10);
  7. Рух — 14 (10);
  8. Витебск — 13 (10);
  9. Динамо (Бр) — 13 (10);
  10. Динамо (Мн) — 13 (10);
  11. Славия — 12 (10);
  12. Городея — 12 (10);
  13. Неман —  11 (9);
  14. Минск — 10 (8);
  15. Смолевичи — 4 (9);
  16. Белшина — 3 (10).
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Тэги: ФК Динамо-Минск фейковые новости футбол-Беларусь Персона: Игорь Обухов

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