Первым белорусским кибербаскетбольным чемпионом среди профессионалов стал Максим Лютыч

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28 мая на видеосервисе VOKA состоялась трансляция онлайн-турнира «Кибербаскетбол. Турнир звезд». Звездами события стали профессиональные белорусские баскетболисты — Максим Лютыч, Андрей Рогозенко, Наталья Дашкевич и Александр Семенюк.

В виртуальном противостоянии они разыграли титул чемпиона в игре NBA 2k20 для консоли Sony PlayStation 4. Победа в итоге досталась Максиму Лютычу, который играл за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Кибербаскетбол. Турнир звезд» проходил по инициативе Белорусской федерации баскетбола и Белорусской федерации компьютерного спорта. Техническую поддержку в проведении турнира оказывала киберспортивная организация Pavaga Gaming.

Чтобы трансляция виртуального турнира как можно точнее передавала атмосферу настоящих соревнований, студию, где проходил онлайн-турнир, с помощью огромного светодиодного экрана высокого разрешения превратили в реалистичную баскетбольную площадку. На ней участники и выясняли, кто сильнее: Наталья Дашкевич — в игре за «Бруклин Нетс», Максим Лютыч — за «Лос-Анджелес Лейкерс», Андрей Рогозенко — за «Милуоки Бакс», Александр Семенюк — за «Хьюстон Рокетс».

«Кибербаскетбол. Турнир звезд» проходил по олимпийской системе: первый же проигрыш означал для игрока выбывание из дальнейшей борьбы за победу.

В рамках трансляции на VOKA зрители могли увидеть не только захватывающие кибербаскетбольные баталии, но и интервью с игроками и их наставниками, где они рассказывали о режиме тренировок в условиях пандемии, рассуждали на тему классического и виртуального баскетбола и делились своими впечатлениями от игры в новом для себя формате.

А непосредственные эмоции участников в ходе матчей зрители могли наблюдать благодаря съемке при помощи live-cam.

За виртуальным противостоянием лучших белорусских баскетболистов в турнире «Кибербаскетбол. Турнир звезд» на VOKA следили 1624 телезрителя. А те, кто не присоединился к прямому эфиру, но хочет своими глазами увидеть события турнира, по-прежнему могут сделать это: архив трансляции доступен на voka.tv и в приложении VOKA для мобильных устройств и Smart TV бесплатно.
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Тэги: киберспорт баскетбол Персона: Максим Лютыч Андрей Рогозенко Наталья Дашкевич Александр Семенюк

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