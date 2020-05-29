Лукашенко радуется, что Беларусь не ушла на карантин во время пандемии

Александр Лукашенко отмечает правильность принятого в Беларуси решения не останавливать в нынешней ситуации производства.

Фото пресс-службы президента

«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — заявил он 29 мая при посещении Минского тракторного завода.

Было отмечено, что в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии. «То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места», — заявил глава государства.

Лукашенко доложили о работе как головного предприятия, так и других, входящих в холдинг, планах по развитию производства, ведущихся разработках, в том числе в сфере точного земледелия.

Как рассказал генеральный директор МТЗ Виталий Вовк, на предприятии ведутся разработки, которые позволят выйти на освоение беспилотного трактора к 2030 году.

Глава государства обратил внимание, что важно не только производить продукцию, но и делать это качественно, тогда не возникнет проблем со сбытом. Речь шла и о развитии производств за рубежом.

Александру Лукашенко продемонстрировали образцы производимой техники. В частности, были представлены новые двигатели с системой очистки отработавших газов, произведенные для МТЗ на Минском моторном заводе, энергонасыщенные и сверхмощные тракторы. Отдельное внимание глава государства обратил на снегоуплотнительную и льдозаливочную машины. «Придет зима, покажете, посмотрим», — сказал он.

Белорусский руководитель посетил также корпус сборки тракторов, где ему доложили о производстве разного рода комплектующих, изготавливаемых на предприятии по программе импортозамещения.

Общаясь с коллективом Минского тракторного завода, глава государства подчеркнул значение МТЗ, который является брендом страны. «Я прежде всего хочу вас всех поздравить с днем рождения (предприятия. — прим.). Это прекрасный завод, лицо нашей страны, это бренд», — сказал Лукашенко.