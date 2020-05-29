Эксперт: у Бабарико больше шансов договориться с Путиным, чем у Лукашенко

В нынешнюю избирательную кампанию кандидатами от истеблишмента считаются бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Социолог Андрей Вардомацкий называет их «коронавирусом для номенклатуры». «Это такой вид коронавируса, который проникает в мозг. И здесь идут важные процессы, спрогнозировать их трудно, но очевидно разлагающее влияние со стороны Цепкало и Бабарико», сказал он в комментарии «Коммерсанту» .

Последнего эксперт сравнивает с большой воронкой в центре реки, которая «втягивает в себя все новые и новые целевые группы».

Среди админресурса — чиновников и депутатов — раздрай, согласен политтехнолог Виталий Шкляров: «Все смотрят в сторону того же банкира и понимают, что его шансы договориться, например, с Владимиром Путиным больше, чем у Лукашенко, который обостряет раз за разом».

Все наблюдатели, отмечает издание, сходятся в том, что бесследно для власти и лично Александра Лукашенко избирательная кампания, приправленная коронавирусом и экономическим кризисом, не пройдет, даже если действующий президент сохранит пост.

Так, Шкляров полагает, что для действующего главы государства начался обратный отсчет: «И начался он с километров очередей из желающих поставить подпись — простой блогер собирает больше людей, чем выходят за Лукашенко».

«Это новая реальность для него. Легитимность нынешней власти держалась на том, что была мнимая гарантия стабильности и процветания. И на том, что на Украине война, а у нас мир. Этого больше нет. Общественный договор о стабильности исчез. Более мощным драйвером оказался коронавирус. Мы увидели, что власть на глиняных ногах».

Андрей Вардомацкий считает, что коронавирус подтачивает каркас системы точно так же, как он подтачивает биологический организм.

«Это так просто не закончится. Инерция разгона негативных для системы процессов слишком велика, поезд слишком тяжелый и набрал слишком большую скорость, чтобы остановиться 9 августа. Продолжение последует. И имиджевые ухудшения очевидны»,— резюмирует он.