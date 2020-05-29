Белорусы смогут до конца лета «прокачать» кошелек в Яндекс.Деньгах за копейку

«БПС-Сбербанк» предложил белорусам до 31 августа идентифицировать кошелек в Яндекс.Деньгах за 1 копейку вместо 10 рублей. После этого можно совершать переводы другим людям, оплачивать покупки по всему миру и открывать мультивалютные счета.

Идентифицировать кошелек можно в интернет-банке «Сбербанк Онлайн». Сделать это могут все граждане Беларуси, у которых есть карта любого банка страны. Резиденты других стран могут пройти эту процедуру в подразделении банка по паспорту за 30 рублей.

Клиенты других банков могут пройти процедуру регистрации в Межбанковской системе идентификации (МСИ). Без посещения офиса банка можно бесплатно выпустить виртуальную карту, пополнить ее на любую сумму и идентифицировать кошелек в Яндекс.Деньгах.

«Вместе с партнерами из Яндекс мы движемся в едином фарватере: открывать доступ к удобным, безопасным сервисам электронных платежей и переводов как можно большему числу клиентов», — отметила исполнительный директор «БПС-Сбербанка» Елена Демиденко.

После идентификации пользователь Яндекс.Денег может отправлять переводы другим людям в любую страну — на кошелек, карту или банковский счет. Владельцы идентифицированных кошельков могут оплачивать покупки в любых иностранных магазинах, которые принимают Яндекс.Деньги, открывать валютные счета, чтобы хранить на них до 10 иностранных валют и платить ими за границей без конвертации.