Три маршрута минских трамваев временно закроют в июне

С 1 по 7 июня отменят движение трамваев маршрутов № 3, 6, 7, сообщили на предприятии «Минсктранс».

Взамен будет организован автобусный маршрут № 907 «Комаровский рынок — Буденного», а также временный трамвайный № 10 «Озеро — пр. Независимости».

Пассажирам, имеющим проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) на трамвай, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрута № 907.

Данная мера вызвана необходимостью проведения работ по установке пешеходного ограничивающего ограждения, бортового камня с сигнальными столбиками, на ряде улиц.