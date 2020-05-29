Три маршрута минских трамваев временно закроют в июне

/ Общество
Просмотров: 240

С 1 по 7 июня отменят движение трамваев маршрутов № 3, 6, 7, сообщили на предприятии «Минсктранс».

Взамен будет организован автобусный маршрут № 907 «Комаровский рынок — Буденного», а также временный трамвайный № 10 «Озеро — пр. Независимости».

Пассажирам, имеющим проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) на трамвай, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрута № 907.

Данная мера вызвана необходимостью проведения работ по установке пешеходного ограничивающего ограждения, бортового камня с сигнальными столбиками, на ряде улиц.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: трамвай Серебрянка Минсктранс Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Сколько должен стоить проезд и почему «Минсктрансу» постоянно не хватает денег

Сколько должен стоить проезд и почему «Минсктрансу» постоянно не хватает денег

«Минсктранс» — о тяжелой работе водителей и обновлении автопарка

«Минсктранс» — о тяжелой работе водителей и обновлении автопарка

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

На петицию водителей о «произволе» в «Минсктрансе» готовится ответ

На петицию водителей о «произволе» в «Минсктрансе» готовится ответ