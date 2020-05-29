«Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется». Лукашенко обвинил Бабарико во лжи

Во время визита Александра Лукашенко на МТЗ один из работников предприятия поинтересовался, правда ли, что одному из альтернативных участников избирательной кампании еще до ее начала предлагалась должность премьер-министра, сообщает пресс-служба президента.

Фото: president.gov.by

«Я понимаю, что это банкир [Виктор Бабарико] где-то сделал, — видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, — отметил Лукашенко. — Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром… В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим».

Лукашенко предположил, что «возможно, этому человеку [Бабарико] предлагали должность премьер-министра в другой стране».

«Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман», — добавил Лукашенко.

Напомним, 25 мая Виктор Бабарико рассказал, что ему предложили пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. Предложение таким образом объединить свои команды ему сделал один из претендентов на участие в президентских выборах. Кто это был, Бабарико не назвал.