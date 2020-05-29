Гомельчанина обвиняют в убийстве интернет-знакомой на втором свидании

По данным следствия, 43-летний мужчина познакомился с потерпевшей на сайте знакомств и в ходе общения договорился с ней о встрече.

Фото: СК

Во время их второго свидания после совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого гость задушил хозяйку квартиры. Обвиняемый похитил деньги из кошелька убитой и скрылся, уточнили в областном УСК.

Мужчине предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи полагают, что от противоправных действий мужчины могли пострадать и другие жительницы Беларуси.