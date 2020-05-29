«Ему не захочется идти на выборы». Лукашенко сообщил о компромате на Цепкало

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Александр Лукашенко, посещая 29 мая МТЗ, критически высказался о потенциальном кандидате в президенты Валерии Цепкало, своем бывшем помощнике.

Фото из архива пресс-службы президента

По словам Лукашенко, он якобы не слишком хорошо знает тех, кто сейчас борется за право стать кандидатом в президенты страны, за исключением бывшего помощника, передает его пресс-служба.

«Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите, почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом», — отметил Лукашенко.

Президент высказался и о Викторе Бабарико, обвинив его во лжи.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Валерий Цепкало Александр Лукашенко

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