«Ему не захочется идти на выборы». Лукашенко сообщил о компромате на Цепкало

Александр Лукашенко, посещая 29 мая МТЗ, критически высказался о потенциальном кандидате в президенты Валерии Цепкало, своем бывшем помощнике.

Фото из архива пресс-службы президента

По словам Лукашенко, он якобы не слишком хорошо знает тех, кто сейчас борется за право стать кандидатом в президенты страны, за исключением бывшего помощника, передает его пресс-служба.

«Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите, почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом», — отметил Лукашенко.

Президент высказался и о Викторе Бабарико, обвинив его во лжи.