«Мы знаем, кто его финансирует». Лукашенко назвал Тихановского «шелудивым»

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Глава государства прокомментировал статью российского издания «Коммерсант» о гомельчанине Сергее Тихановском, супруга которого Светлана хочет баллотироваться на пост президента, т.к. самому блогеру ЦИК отказал.

«Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе на назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели», — сказал Александр Лукашенко о Тихановском, посещая 29 мая МТЗ, цитирует пресс-служба президента.

Лукашенко также обвинил во лжи Виктора Бабарико, а говоря про Валерия Цепкало — своего бывшего помощника, намекнул на то, что в свое время уволил его по неким дискредитирующим причинам.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Сергей Тихановский Светлана Тихановская Александр Лукашенко Город: Гомель

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