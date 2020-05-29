«Мы знаем, кто его финансирует». Лукашенко назвал Тихановского «шелудивым»
Глава государства прокомментировал статью российского издания «Коммерсант» о гомельчанине Сергее Тихановском, супруга которого Светлана хочет баллотироваться на пост президента, т.к. самому блогеру ЦИК отказал.
«Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы
Лукашенко также обвинил во лжи Виктора Бабарико, а говоря про Валерия Цепкало — своего бывшего помощника, намекнул на то, что в свое время уволил его по неким дискредитирующим причинам.