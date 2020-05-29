Галкингейт? Российские СМИ удалили новости о пародии юмориста на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.

Первым на это обратил внимание The Bell . Среди изданий, которые удалили новость — «Газета.ру», «Лента.ру», «Московский комсомолец», Rambler News, Regnum, телеканал «360 Подмосковье».

Источник в одном из изданий рассказал The Bell, что заметки снимали по звонку чиновников, причем, в зависимости от издания, и из мэрии Москвы, и из администрации президента. В Rambler Group пока отказались от комментариев.

Видеоролик с пародией на Путина и Собянина Галкин опубликовал на своей странице в Instagram вечером 28 мая. В пятиминутной пародии с подписью «Счастливое время строгого режима прогулок» он одновременно изображает обоих политиков, которые обсуждают правила прогулок в Москве по графику. Менее чем за сутки только в инстаграме артиста ролик собрал более 2,8 млн просмотров.