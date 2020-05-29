Галкингейт? Российские СМИ удалили новости о пародии юмориста на Путина и Собянина

/ Мир
Просмотров: 463

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.

Первым на это обратил внимание The Bell. Среди изданий, которые удалили новость — «Газета.ру», «Лента.ру», «Московский комсомолец», Rambler News, Regnum, телеканал «360 Подмосковье».

Источник в одном из изданий рассказал The Bell, что заметки снимали по звонку чиновников, причем, в зависимости от издания, и из мэрии Москвы, и из администрации президента. В Rambler Group пока отказались от комментариев.

 

 

Видеоролик с пародией на Путина и Собянина Галкин опубликовал на своей странице в Instagram вечером 28 мая. В пятиминутной пародии с подписью «Счастливое время строгого режима прогулок» он одновременно изображает обоих политиков, которые обсуждают правила прогулок в Москве по графику. Менее чем за сутки только в инстаграме артиста ролик собрал более 2,8 млн просмотров.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пародия сатира Персона: Максим Галкин Владимир Путин Сергей Собянин Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Александр Солодуха ответил Ван Дамму, сев на шпагат на стволах танков

Александр Солодуха ответил Ван Дамму, сев на шпагат на стволах танков

С долей самоиронии. Сотрудники МТЗ сняли пародию на «Тает лед»

С долей самоиронии. Сотрудники МТЗ сняли пародию на «Тает лед»

Немецкие сатирики высмеяли политиков

Немецкие сатирики высмеяли политиков

Зарецкая: журнал «Вожык» — старейшее сатирическое издание

Зарецкая: журнал «Вожык» — старейшее сатирическое издание