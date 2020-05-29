Возле Дворца Республики в Минске открывается автокинотеатр

30 мая в Минске начнет работу новый автокинотеатр — он расположится на парковочной площадке Дворца Республики.

Автокинотеатр оснащен современным LED-экраном размером 5,5 на 3 метра и может одновременно принять 22 машины.

Стоимость билета на один автомобиль — 20 рублей. Въезд на площадку осуществляется со стороны улицы Интернациональной.

На территории автокинотеатра будет работать точка общественного питания, где можно будет приобрести попкорн, различные закуски и напитки.

30 мая в 21:00 в автокинотеатре будет показан российский фильм «Время первых» — о советском космонавте Алексее Леонове, первым совершившим выход в открытый космос, а 31 мая в 20:00 можно будет увидеть еще одну ленту — мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги».

Как сообщили во Дворце Республики, дальнейший репертуар будет формироваться с учетом пожеланий зрителей.