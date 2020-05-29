Внешнеторговый товарооборот Беларуси сократился почти на 20 процентов

Внешнеторговый оборот Беларуси за четыре месяца 2020 года составил 18 млрд 358,6 млн долларов. К уровню января—апреля 2019-го он сократился в текущих ценах на 19,9%, следует из данных Белстата.

Экспорт товаров составил 8 млрд 485,3 млн (-19,1%), импорт — 9 млрд 873,3 млн долларов (-20,6%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь—апрель 2020 года составило 1 млрд 388 млн долларов. По итогам января—апреля 2019 года сальдо также было отрицательным — 1 млрд 948,2 млн долларов.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь—апрель 2020 года составил 9 млрд 90 млн долларов, что на 21% меньше, чем за январь—апрель 2019 года. Экспорт товаров снизился на 3,4% до 4 млрд 273,6 млн, импорт — на 32% до 4 млрд 816,4 млн долларов. В торговле с этими странами сальдо было отрицательным в 542,8 млн долларов (в январе—апреле 2019 года — минус 2 млрд 656,3 млн).

Товарооборот с Россией, по данным Белстата, за четыре месяца 2020 года составил 8 млрд 787,4 млн долларов (уменьшение к уровню января—апреля 2019 года на 21,4%). Экспорт товаров составил 4 млрд 32,1 млн (-2,8%), импорт — 4 млрд 755,3 млн (-32,4%). Отрицательное сальдо в торговле с Россией — 723,2 млн долларов (в январе—апреле 2019 года — минус 2 млрд 885,5 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь—апрель 2020 года составил 3 млрд 507 млн долларов, уменьшившись к январю—апрелю 2019 года на 17,3%. Экспорт составил 1 млрд 437,4 млн долларов (-30,4%), импорт — 2 млрд 69,6 млн (-4,9%). Отрицательное сальдо составило 632,2 млн долларов (в январе—апреле 2019 года — минус 111,1 млн долларов).

В страны вне СНГ экспорт в январе—апреле 2020 года снизился на 34,4% до 3 млрд 135,5 млн долларов, импорт — на 6,2% до 4 млрд 477,9 млн. В целом товарооборот сократился на 20,3% до 7 млрд 613,4 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 1 млрд 342,4 млн против положительного в 5,4 млн долларов в январе—апреле 2019 года.