В Гродно на пикете Тихановского задержано десять человек

Десять человек задержано вечером 29 мая во время инцидента на пикете в Гродно в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской.

В числе задержанных и ее супруг — блогер Сергея Тихановский, автор youtube-канала «Страна для жизни».

«Задержание произошло около 8 вечера. Сначала к Тихановскому подошли женщины и стали задавать ему провокационные вопросы и хватать его за одежду. Сергей отходил от них, но они все равно догоняли его. Затем подошли два милиционера, и люди стали заслонять блогера от них. Затем внезапно на землю упал один из милиционеров. Вскоре появился ОМОН и задержал блогера», — отмечается в сообщении правозащитного сайта spring96.org .

Известно также о задержании видеооператора, который сопровождает Тихановского, и администратора его телеграм-канала Дмитрия Фурманова.

Многие участники пикета пришли к зданию областного УВД, сейчас там находится порядка ста человек. Штаб Светланы Тихановской попросил всех разойтись не позже 21:55, так как пикетирование разрешено до 22:00 и не ближе 50 метров от зданий органов госуправления. Нарушение этих требований может стать основанием для лишения инициативной группы регистрации, отметили в штабе Тихановской.