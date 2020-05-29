В Гродно на пикете Тихановского задержано десять человек

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Десять человек задержано вечером 29 мая во время инцидента на пикете в Гродно в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской. 

В числе задержанных и ее супруг — блогер Сергея Тихановский, автор youtube-канала «Страна для жизни».


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«Задержание произошло около 8 вечера. Сначала к Тихановскому подошли женщины и стали задавать ему провокационные вопросы и хватать его за одежду. Сергей отходил от них, но они все равно догоняли его. Затем подошли два милиционера, и люди стали заслонять блогера от них. Затем внезапно на землю упал один из милиционеров. Вскоре появился ОМОН и задержал блогера», — отмечается в сообщении правозащитного сайта spring96.org.

Известно также о задержании видеооператора, который сопровождает Тихановского, и администратора его телеграм-канала Дмитрия Фурманова.

Многие участники пикета пришли к зданию областного УВД, сейчас там находится порядка ста человек. Штаб Светланы Тихановской попросил всех разойтись не позже 21:55, так как пикетирование разрешено до 22:00 и не ближе 50 метров от зданий органов госуправления. Нарушение этих требований может стать основанием для лишения инициативной группы регистрации, отметили в штабе Тихановской.

 

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: задержания президентские выборы-2020 Персона: Сергей Тихановский Светлана Тихановская Дмитрий Фурманов Город: Гродно

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