По БТ сообщили о нападении на сотрудника милиции во время пикета в Гродно

В эфире телеканала «Беларусь 1» прокомментировали задержание блогера Сергея Тихановского на пикете по сбору подписей для участия в выборах его супруги Светланы.

«С первый минут сбор подписей перерос в митинг. При этом на элементарные вопросы избирателей отвечать собиратель не хотел. В итоге такая манера общения с людьми переросла в потасовку. Попытавшаяся навести порядок милиция оказалась в эпицентре драки. Один из сотрудников милиции подвергся нападению», — сказал ведущий.

Вечером 29 мая во время инцидента на пикете в Гродно задержали десять человек.