По БТ сообщили о нападении на сотрудника милиции во время пикета в Гродно

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В эфире телеканала «Беларусь 1» прокомментировали задержание блогера Сергея Тихановского на пикете по сбору подписей для участия в выборах его супруги Светланы.

«С первый минут сбор подписей перерос в митинг. При этом на элементарные вопросы избирателей отвечать собиратель не хотел. В итоге такая манера общения с людьми переросла в потасовку. Попытавшаяся навести порядок милиция оказалась в эпицентре драки. Один из сотрудников милиции подвергся нападению», — сказал ведущий.

Вечером 29 мая во время инцидента на пикете в Гродно задержали десять человек.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: задержания президентские выборы-2020 Персона: Сергей Тихановский Город: Гродно

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