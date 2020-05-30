Tut.by сообщил о восстановлении доступа после технического сбоя

/ Техно
Просмотров: 367

Популярный белорусский портал tut.by сообщил о восстановлении доступа к сайту после проблем, которые возникли на ресурсе накануне.

Первоначально предполагалось, что это хакерская атака, которая началась с новостями о событиях в Гродно, где был  задержан известный блогер Сергей Тихановский.

Однако позже главнвый редактор портала Марина Золотова написала у себя на странице в соцсети, что «версия про DDOS-атаку не подтвердилась. Внутренний технический сбой. Извините, что заставили волноваться. И спасибо за поддержку».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: TUT.by DDoS-атака Персона: Марина Золотова

Другие материалы на эту тему:

Марина Золотова стала лауреатом премии «Гонар журналістыкі» имени Алеся Липая

Марина Золотова стала лауреатом премии «Гонар журналістыкі» имени Алеся Липая

«Дело БелТА». Редактора TUT.by вербовали, чтобы он докладывал о работе компании

«Дело БелТА». Редактора TUT.by вербовали, чтобы он докладывал о работе компании

TUT.by обратился в ГУВД и прокуратуру. «Там, где должно вершиться правосудие, творится беспредел»

TUT.by обратился в ГУВД и прокуратуру. «Там, где должно вершиться правосудие, творится беспредел»

Заявление Белорусской информационной компании БелаПАН в связи с DDоS-атакой на наши сайты

Заявление Белорусской информационной компании БелаПАН в связи с DDоS-атакой на наши сайты