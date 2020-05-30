Tut.by сообщил о восстановлении доступа после технического сбоя

Популярный белорусский портал tut.by сообщил о восстановлении доступа к сайту после проблем, которые возникли на ресурсе накануне.

Первоначально предполагалось, что это хакерская атака, которая началась с новостями о событиях в Гродно, где был задержан известный блогер Сергей Тихановский.

Однако позже главнвый редактор портала Марина Золотова написала у себя на странице в соцсети, что «версия про DDOS-атаку не подтвердилась. Внутренний технический сбой. Извините, что заставили волноваться. И спасибо за поддержку».