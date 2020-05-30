Циклон принес в Беларусь дожди, сильный ветер и грозы

/ Общество
Просмотров: 279

В субботу, 30 мая, погоду на территории Беларуси будет формировать циклон с центром над юго-востоком республики и его активные атмосферные фронты.

Будет облачно. Ожидаются дожди (в юго-восточной части — сильные дожди). В некоторых районах прогремят грозы.

Ветер северный, северо-восточный на большей части территории сильный порывистый. Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%, местами ливень, возможна гроза);
  • Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гомель +16..+18°C (вероятность осадков более 90%, временами ливень, возможна гроза);
  • Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Могилев +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Минск +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%).

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Во время грозы они рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода сильный ветер грозы

Другие материалы на эту тему:

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси