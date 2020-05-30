Циклон принес в Беларусь дожди, сильный ветер и грозы
В субботу, 30 мая, погоду на территории Беларуси будет формировать циклон с центром над юго-востоком республики и его активные атмосферные фронты.
Будет облачно. Ожидаются дожди (в юго-восточной части — сильные дожди). В некоторых районах прогремят грозы.
Ветер северный, северо-восточный на большей части территории сильный порывистый. Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%, местами ливень, возможна гроза);
- Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гомель +16..+18°C (вероятность осадков более 90%, временами ливень, возможна гроза);
- Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Могилев +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%);
- Минск +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%).
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Во время грозы они рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
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