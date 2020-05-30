ГАИ продолжает по всей стране спецмероприятие

На территории Беларуси продолжается проведение республиканского спецмероприятия.

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Акция «Внимание — дети!» будет проходить по пятое июня включительно.

Инспекторы ГАИ особое внимание уделят проезду водителями пешеходных переходов и перевозке юных пассажиров. Ведь как показывает практика, нарушение именно этих правил приводит к травматизму детей.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что «ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых». Поэтому, призвали автоинспекторы, «не жалейте времени на обучение детей Правилам дорожного движения».

Рекомендуется во время летних каникул не оставляйте детей без присмотра.

ГАИ призвала водителей «быть особо внимательными при проезде пешеходных переходов, детских учреждений и остановок общественного транспорта». Только увидев маленького пешехода, приближающегося к переходу, плавно снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться. Будьте особенно осторожны во дворе: из-за любой стоящей машины или дерева под колеса автомобиля может выбежать ребенок.