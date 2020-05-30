«Стреляйте по колесам!» Погоня ГАИ за пьяным бесправником попала на видео

В Ивацевичском районе правоохранители задержали пьяного бесправника.

Накануне утром в милицию поступил сигнал, что по деревне Стайки (Ивацевичский район) движется белая «Мазда» без номеров, за рулем которой вероятно находится нетрезвый водитель.

На след «японки» ГАИ вышла уже в деревне Алексейки. Неоднократные требования остановиться водитель ингнорировал и пытался скрыться, нарушая при этом ПДД и создавая угрозу безопасности для окружающих.

Для остановки водителя после неоднократных предупреждений было использовано табельное оружие. В итоге на въезде в деревню Михновичи водитель был остановлен и задержан.

По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, «медицинское освидетельствование 47-летнего жителя Ивацевичей показало наличие алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха».

Кроме этого, по данным ГАИ, «он никогда не имел права управления и в мае этого года привлекался к ответственности за езду без прав, а также неоднократно задерживался в состоянии опьянения».

Задержанного водворили в ИВС местного РОВД. В его отношении составлены административные материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.